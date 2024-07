A spasso con due coltelli nello zaino: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza, nel corso dei numerosi controlli in orario notturno, al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati “predatori” due giorni fa, verso le ore 02.00, hanno fermato a sala Baganza un 35enne italiano, residente in provincia. Fin da subito il sospetto ha mostrato un certo nervosismo nonostante dal controllo dei documenti di guida e di circolazione non fosse emerso nulla di irregolare. Incalzato dai militari, non è stato in grado di fornire una valida spiegazione circa la sua presenza in zona. Avendo ragione di ritenere che l’uomo potesse occultare qualcosa di illecito, i Carabinieri hanno provveduto ad ispezionare in modo più approfondito il veicolo. L’intuizione dei militari alla fine ha avuto un riscontro positivo, in quanto dall’interno di uno zaino sono saltati fuori e immediatamente sottoposti a sequestro, due coltelli il cui porto senza un giustificato motivo è proibito dalla legge. Il 35enne è stato quindi accompagnato in caserma, ove, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza per il quale è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Parma per il reato di porto illegale di armi ed oggetti atti a offendere.