A spasso per la città con grossi coltelli: denunciati  un 20enne tunisino e un 57enne marocchino

I carabinieri del Comando Compagnia carabinieri di Parma hanno denunciato, nel corso di contrrolli a tappeto sul territorio di Parma, per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere un 20enne tunisino senza fissa dimora che all’interno del Parco Ducale è stato trovato in possesso di un coltello con lama in acciaio della lunghezza di 6 centimetri. Denunciato anche un 57enne marocchino, residente a Parma, che controllato in zona via Emilia est è stato trovato in possesso di due coltelli con lama in acciaio della lunghezza rispettivamente di 9.5 e 11 centimetri. Denunciato per il reato di soggiorno irregolare sul territorio nazionale un 54enne pakistano che controllato in una via del centro è risultato sprovvisto di regolare permesso di soggiorno.