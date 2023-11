A spasso per San Pancrazio con un coltello di 15 centimetri, ma non poteva stare a Parma: 46enne denunciato

Si è concluso un fine settimana di controlli del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Parma, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere, con l’esecuzione di numerosi posti di controlli negli snodi viari principali, per intercettare e allontanare gli autori di reati predatori.

Gli equipaggi della Sezione Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia hanno inoltre intensificato la vigilanza nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle zone caratterizzate da particolare criticità, come i parchi cittadini, il quartiere San Leonardo, il quartiere dell’Oltretorrente e la zona fiere.

Complessivamente sono state controllate 68 persone di cui 35 alla guida di veicoli.

I carabinieri nel corso del servizio, a San Pancrazio hanno controllato un 46enne calabrese, con precedenti di polizia, gravato da foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Parma, per quattro anni, emesso dal Questore di Parma. L’uomo a seguito di perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un cutter della lunghezza di oltre 15 centimetri, di cui non è stato in grado di fornire una benché minima giustificazione per il porto. Il 46enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Capoluogo per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Delle 35 persone controllate alla guida di autovetture e sottoposte all’alcol test, un 40enne etiope, controllato in viale Piacenza alla guida di un ciclomotore, è risultato positivo ad entrambe le prove evidenziando una quantità di alcol nel sangue di gran lunga superiore al limite consentito. L’uomo è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica.