A terra in un lago di sangue: 25enne accoltellato in via del Taglio. Gravissimo al Maggiore

Riverso per terra in un lago di sangue nel piazzale che si affaccia di fronte a un locale in via del Taglio. La ferita, profonda, è all'addome. Provocata da un coltello. Si tratta di un ragazzo parmigiano di 25 anni, che è stato portato immediatamente in ospedale dopo la chiamata al 118, intorno alle 4 di stamattina, 24 giugno.

Sul posto l'automedica e un'ambulanza di Parmasoccorso che hanno portato il ferito al Maggiore dove in queste ore versa in condizioni gravissime e si è reso necessario operarlo d'urgenza. Adesso si sta cercando di ricostruire l'accaduto e il movente che ha portato all'accoltellamento. Si cercano testimoni o qualcuno che abbia visto, sentito o notato qualcosa. Si vaglieranno anche le eventuali telecamere che si trovano in zona per risalire al responsabile o ai responsabili.