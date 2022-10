A zig zag con la sua auto in via Trento: 48enne alla guida con un tasso di alcol pari a 30 birre

Sorpreso a bordo di un'auto che sbandava lungo via Trento, andando a zig zag, in modo pericolosissimo. Durante un'attività di controllo gli agenti del Reparto proiezione esterna del comando di polizia locale hanno fermato il conducente del mezzo. All'alt della pattuglia l'uomo alla guida ha mostrato gli inequivocabili segni dello stato di ebbrezza alcolica e alla prova dell'etilometro la concentrazione di alcol è risultata ben otto volte superiore al limite consentito dal Codice della Strada, pari a 4.0 grammi/litro. Il 48enne parmigiano, è stato accompagnato presso gli uffici del Comando per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ed è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Viste le condizioni in cui l'uomo si è messo alla guida è stato fortunato ad essersela cavata con una denuncia e a non aver provocato gravi incidenti. Guidare con un tasso alcolemico pari a 4 g/L corrisponde all’assunzione di un'intera bottiglia di un superalcolico o all’equivalente di 30 birre medie. L’effetto di tale assunzione è quello dello stato di incoscienza, con allucinazioni, perdita di riflessi e incontinenza.