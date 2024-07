A1, dieci chilometri di coda per incidente

Una coda lunga 10 chilometri tra il bivio A1 di Piacenza e Fidenza, al km 83,2, si è formata in seguito a un incidente. Per cause ancora in corso d'accertamento, un tir è finito contro il guardrail incidente. Autostrade per l'Italia consiglia l'entrata verso Bolognaa a Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: bivio A1/Diramazione Fiorenzuola. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade e tutti i mezzi di soccorso.