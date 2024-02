A1, incidente tra Parma e Campegine: un chilometro di coda

Autostrada bloccata in direzione Bologna: in A1 si registra un chilometro di coda per via di un incidente che ha coinvolto due veicoli nel tratto di strada compreso tra Parma e Terre di Canossa-Campegine. È stata una mattinata complicata a causa della nebbia. In A22 si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto una ottantina di veicoli. Il traffico è bloccato, ci sarebbero 18 feriti, di cui due in Rianimazione a Bologna e Modena.

Si tratta di un tamponamento a catena, probabilmente a causa della nebbia (segnalata in tutta la zona fra Mantova e Modena), fra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena).