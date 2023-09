A1, riaperto il tratto compreso tra Parma e Fiorenzuola

Sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano, chiuso temporaneamente a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 81. Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 9 km di coda, in diminuzione, in direzione Milano. Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di uscire a Terre di Canossa, proseguire lungo la SS9 via Emilia e rientrare in A1 a Fiorenzuola. In alternativa, per le lunghe percorrenze agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di seguire le indicazioni per la A22 del Brennero e per la A4 Torino-Trieste verso Milano.