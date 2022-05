Oltre 100 episodi di abbandono di rifiuti tra Fornovo e Medesano: responsabili individuati grazie alle telecamere

Nel 2021 sono stati registrati circa 100 interventi, con relative sanzioni amministrative pecuniarie, per abbandoni di rifiuti nei territori dei Comuni di Medesano e Fornovo di Taro. Un numero così elevato di interventi è stato possibile grazie all’importante lavoro della Polizia Locale Bassa Val Taro. Gli agenti del Comando sono riusciti a risalire ai responsabili degli abbandoni di rifiuti grazie ai dispositivi di videosorveglianza dislocati sui territori comunali.

“Gli investimenti in termini di controllo del territorio - commenta il Sindaco di Medesano, Michele Giovanelli - sono per noi importanti e centrali nel nostro mandato amministrativo, e con l'ausilio di dispositivi fissi e mobili possiamo contrastare con maggior efficacia chi agisce senza rispetto delle regole. Questa nuova metodologia d’intervento è partita nel settembre de 2020 e per il Comune di Medesano il noleggio delle telecamere ha un costo di 13 mila euro".

Le telecamere hanno ripreso gli autori degli abbandoni avvenuti nello scorso anno; il sistema di videosorveglianza ha accertato l'abbandono di elettrodomestici in disuso, di documenti e di altri oggetti ormai deteriorati dal tempo. Le immagini delle videocamere hanno permesso di risalire agli autori, fornendo elementi sufficienti per procedere con la sanzione. Le sanzioni comminate vanno da un minimo di 150 euro ad un massimo di 600 euro, come prevedono le norme in vigore.

"Nella maggior parte dei casi, gli autori hanno ammesso le loro responsabilità - aggiunge Giovanni Saviano, Comandante della Polizia Locale Bassa Val Taro- questi risultati ci spingono a continuare sulla strada intrapresa, visti i tanti abbandoni che da anni si registrano sui territori. Le telecamere sono indispensabili per

sanzionare chi abbandona i rifiuti nei Comuni di Medesano e Fornovo di Taro, ma da sole non bastano"

"La strada da percorrere è ancora lunga, ma sappiamo che la maggioranza delle persone si indigna, proprio come noi amministratori, davanti a certe abitudini che danneggiano i nostri Comuni - aggiunge il Sindaco di Fornovo di Taro, Michela Zanetti - per questo motivo i controlli proseguiranno nei prossimi mesi in modo

ancor più tempestivo, anche implementando il numero di telecamere sul territorio. E’ da settembre 2020 che il Comune di Fornovo ha in noleggio questa specifiche telecamere con ha un costo di 13 mila euro". All’unisono, i Sindaci Giovanelli e Zanetti, concludono che è importantissimo un lavoro sinergico di

sensibilizzazione verso la cittadinanza con apposite campagne di comunicazione.