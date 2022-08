Abusivo nell'hotel in disuso di Salsomaggiore: straniero denunciato

Ieri pomeriggio i militari della Compagnia carabinieri di Salsomaggiore sono intervenuti al Grand Hotel et de Milan, da tempo in disuso, dove alcune segnalazioni da parte di cittadini indicavano la presenza di qualcuno all'interno della struttura.

I militari hanno effettuato un’ispezione dell’immobile, molto esteso ed in precarie condizioni di sicurezza, rintracciando uno straniero senza fissa dimora, che approfittando dello stato di abbandono dell'albergo aveva pensato di utilizzarlo per viverci. Trovate anche provviste, acqua e generi vari. Identificato, l'uomo ha preso le sue cose ed è stato portato in caserma, dove è stato foto-segnalato e denunciato con l'accusa di invasione di edifici.