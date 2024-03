Abusò di una bimba di 6 anni, arrestato un 41enne

Gli agenti della squadra Mobile della Questura di Reggio hanno arrestato in provincia di Parma, un cittadino ghanese di 41 anni condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di una bambina che, all'epoca dei fatti, aveva sei anni. La vicenda risale al 2018 e a denunciare erano stati i genitori della piccola, che avevano colto dei segnali di malessere nella figlia. Le indagini, coordinate dalla Procura, avevano portato a raccogliere elementi di responsabilità a carico dell'uomo, un amico di famiglia in regola con il permesso di soggiorno ma senza fissa dimora. Stando agli inquirenti, in almeno tre circostanze il 40enne avrebbe avuto comportamenti inappropriati con la bambina. Nel maggio del 2022 il giudice del tribunale di Reggio Emilia ha emesso la sentenza di condanna, che nei mesi scorsi è divenuta esecutiva. Su richiesta della Procura reggiana, quindi, il 40enne questa mattina è stato arrestato dalla Polizia e portato in carcere