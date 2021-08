Accende il barbecue e la bombola di Gpl prende fuoco: i carabinieri evitano l'esplosione

Ha tentato di accendere un barbecue sul balcone della sua abitazione di Fidenza ma la bombola di Gpl ha preso fuoco: un 50enne siciliano, a quel punto, è uscito di casa dopo aver messo in sicurezza la sua famiglia. I carabinieri, arrivati in pochi istanti in via Cairoli, sono riusciti a mettere in sicurezza l'area.

La bombola, infatti, stava per esplodere ed avrebbe provocato grossi danni e messo in pericolo tutto il condominio, oltre che le abitazioni vicine. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 26 agosto, in centro a Fidenza: i militari sono arrivati sul posto ed hanno messo in sicurezza l'area, allontanando le persone presenti ed i curiosi. Dopo aver verificato che i vigili del fuoco erano impegnati in altri due interventi. Con l'estintore in dotazione alla gazzella hanno raggiunto il balcone ed hanno spento le fiamme, evitando così l'esplosione della bombola.

I vigili del fuoco, dopo essere arrivati sul posto, hanno verificato che l'intervento fosse stato eseguito correttemente. A quel punto i militari hanno ricostruito l'episodio. I proprietari di casa, che vivendo in altra provincia la frequentano poco, nell’accendere un barbecue non hanno notato che il tubo in plastica collegato alla bombola era rovinato e perdeva. Il gas, fuoriuscendo da un taglio, ha preso fuoco a causa del calore delle fiamme della griglia incendiando velocemente la plastica stessa e parte dell’intero barbecue. Le fiamme, fortunatamente, non hanno coinvolto la casa e, grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri, non hanno causato l’esplosione della bombola, che avrebbe causato danni potenzialmente enormi.