Accerchiato dalla baby gang e rapinato alla fermata del bus: indagato un minorenne

Mentre si stava avvicinando alla fermata dell’autobus per tornare a casa, è stato accerchiato da un gruppetto di ragazzi, che dopo averlo immobilizzato gli hanno prelevato il portafoglio che conteneva 5 euro. Spaventato, il ragazzo ha chiamato i genitori che a loro volta hanno allertato i Carabinieri. La pattuglia della Sezione Radiomobile intervenuta tempestivamente grazie alle indicazioni della vittima ha identificato uno dei responsabili.

L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa quando un 17enne, in compagnia di amici, mentre si stava incamminando verso una fermata dell’autobus di via S. Leonardo è stato aggredito da un gruppetto di coetanei che gli hanno prelevato dal portafoglio una banconota da 5 euro. Nello specifico, mentre uno degli aggressori lo teneva fermo, un altro gli sfilava il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, prelevando la banconota. Al termine dell’aggressione il gruppetto si allontanava dirigendosi verso un vicino “fastfood”.

La vittima, scioccata dall’accaduto ha immediatamente chiamato i genitori, che lo hanno raggiunto e contestualmente avvisato i Carabinieri, attraverso il 112. Una pattuglia della Sezione Radiomobile, intervenuta tempestivamente, dopo avere ascoltato il racconto del ragazzo ed avere acquisito la descrizione degli aggressori, dava inizio alle ricerche ritenendo che gli autori potessero essere ancora in zona.

I Carabinieri davano corso pertanto ad una vera e propria attività investigativa, che non si è limitata soprattutto nella fase iniziale ad una ricerca dei responsabili attraverso il solo “pattugliamento” delle strade, ma si è sviluppata con l’acquisizione di importanti informazioni testimoniali, che alla fine hanno permesso di individuare uno dei responsabili ancora presente in zona. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, sulla base delle testimonianze raccolte, indagato avrebbe partecipato alla rapina, bloccando la vittima, dando così la possibilità di sfilargli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni.

I Carabinieri, a conclusione dell’attività investigativa hanno denunciato il minore alla Procura per i Minorenni di Bologna, per il reato di rapina in concorso.