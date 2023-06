Accoglienza, il Prefetto convoca i sindaci: più di cento persone rispetto al numero consentito

Il prefetto ha chiamato a raccolta i sindaci del territorio per parlare di migranti. Un nuovo appello di Lucio Antonio Garufi durante l’incontro organizzato a Palazzo del Governatore, chiuso alla stampa. Il tema dell’accoglienza è tornato alla ribalta. L’emergenza è difficile da risolvere, ci sono altre 100 persone al di sopra del numero previsto dai centri di accoglienza di Parma e provincia. Le strutture sono in sovrannumero, con la situazione destinata a farsi sempre più complessa. Si sente il bisogno di nuove strutture per tornare alla normalità, più quelle per affrontare i flussi futuri. Il Prefetto ha inoltre sollecitato i sindaci a individuare strutture dedicate all’accoglienza nei comuni. Parma ha bisogno di manodopera e maestranze, di persone che vogliono lavorare nelle fabbriche e nei terreni. Sono 22 su 44 i comuni con nessun richiedente protezione ospitato, soprattutto in montagna. Solo Bedonia, Borgotaro e Berceto hanno dato disponibilità. Dall’inizio dell’anno oltre 420 quelli assegnati alla provincia di Parma, nel 2021 erano stati poco più di trecento: limite ampiamente superato. Nel 2022, 480 arrivi.