Mistero a Noceto: 17enne accoltellato all'addome in piena notte nel parcheggio di un discopub

Accoltellato nella notte a Noceto, nei pressi di via Ghiaie Inferiori. Un fendente all'addome, secondo le prime ricostruzioni, sferrato intorno alle 3 di stanotte, 25 agosto. La vittima è un 17enne, colpito nel parcheggio del locale Down under. Poco dopo è arrivata una chiamata al 118: sul posto i sanitari di Parmasoccorso che hanno prestato le prime cure, trasportando il ferito all'ospedale Maggiore con l'ambulanza.

Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo sono scattate le indagini da parte delle forze dell'ordine nel tentativo di ricostruire gli eventi che hanno portato all'accoltellamento. Quando gli infermieri sono arrivati, hanno deciso per il ricovero immediato in ospedale per gli accertamenti del caso. Gli inquirenti nel frattempo stanno cercando eventuali testimoni e setacciando la zona nel tentativo di capire se ci siano telecamere di videosorveglianza da poteer analizzare.

IN AGGIORNAMENTO