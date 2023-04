Accoltellamento di Corcagnano, la testimonianza choc: "Ha colpito quel rider per ucciderlo"

"Da quello che mi hanno riferito, il ragazzo che ha aggredito il rider avrebbe voluto ucciderlo".È questa la testimonianza choc raccolta da ParmaToday.it dopo la rissa che l'altra notte a Corcagnano ha visto protagonisti due giovani. A rivelarlo è una persona vicina alla famiglia del rider di 19 anni che adesso è fuori pericolo. Se la caverà con un'operazione, i fendenti gli avrebbero reciso parte del muscolo della gamba. Non dovrebbe avere conseguenze gravi. L'altra coltellata, per sua fortuna, l'ha colpito appena sotto il lobo dell'orecchio. Nel movimento a schivare il colpo, la lama ha impattato marginalmente il collo. Sarebbe dovuta essere, probabilmente, una coltellata destinata a scrivere un altro finale a una storia che sconvolge già per molti aspetti. Sul movente sta indagando la Squadra Mobile, ma dalle prime informazioni raccolte dalla nostra redazione, alla base di quella che sarebbe dovuta essere una zuffa tra ragazzi ci sarebbe un furto. Quello che il presunto aggressore avrebbe operato nei confronti della vittima. L'episodio risale a qualche giorno prima: il rider, a fine turno, aveva raggiunto il gruppo di amici per trascorrere insieme a loro la serata. Poco dopo si era accorto che dal suo scooter mancava del denaro. Glielo avevano sottratto, forse per gioco, quella sera stessa. Lo aveva reclamato anche nei giorni successivi, ma il presunto aggressore aveva utilizzato Instagram (come ha fatto dopo l'episodio della scorsa notte) per ribadire con scherno come lui non avesse bisogno dei soldi mostrandosi, come fanno i bulli veri, mentre li contava e li gettava sul pavimento.

Sembrava essere finita così la storia, fino a quando il rider, dopo l'ennesima serata di lavoro, non aveva imbracciato il suo scooter per tornare a casa. Prima ha voluto salutare tutti, senza calcolare che con gli amici c'era anche il presunto aggressore. Prima dei fendenti era partita un'altra richiesta di chiarimenti da parte del rider che interrogava l'altro ragazzo chiedendogli cosa l'avesse portato a comportarsi in quel modo: intascarsi i soldi di un amico e poi usare i social per sbeffeggiarlo. È scoppiata una rissa durante la quale il rider si è ritrovato a terra, poi è spuntato il coltello a scatto. Mentre gli altri chiamavano i soccorsi, il presunto aggressore aveva già preso lo scooter del rider, come si vede nel video che circola in queste ore sui social e adesso al vaglio della Squadra Mobile. Nel filmato un giovane si vanta per essersi fatto giustizia mentre gira sul motorino, con tanto di testo: "Volevi fare il furbo davanti ai tuoi amici. Volevi spaccarmi, ma ti sei fatto bucare. Pecora”. Un video girato nei pressi dei Portici del Grano, che si conclude con un selfie e un dito medio postato su Instagram nella notte con a corredo due lame e due gocce di sangue. In mattinata ne è seguito uno nuovo: “Mi avete infamato e denunciato. Andrò dentro ma fuori ho ancora gente”. Una minaccia che, si spera, non abbia altre conseguenze.