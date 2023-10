Accoltellata alla gola nel centro di Fidenza dopo una lite: 39enne gravissima al Maggiore. Arrestato un 45enne

Incredibile atto di violenza cieca a Fidenza, dove una donna è stata accoltellata alla gola in piazza Pezzana, davanti all'hotel Due Spade. Un'aggressione in piena regola, sulle cui cause stanno indagando i carabinieri di Fidenza, anche se alla base sembra esserci una lite. La donna ferita ha 39 anni, l'uomo che l'ha accoltellata 45 e sono entrambi italiani, Il 45ene è stato arrestato poco dopo nelle vicinanze dell'albergo dai carabinieri.

Le condizioni della donna, soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Maggiore di Parma, sarebbero gravissime.

