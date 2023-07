Accoltellato all’alba in via Trento: gravissimo in Rianimazione

Accoltellato in via Trento, nel quartiere San Leonardo. Poco prima delle 6 un un uomo sarebbe stato accoltellato per cause in corso di accertamento da parte della polizia, intervenuta sul posto dopo la chiamata di alcuni passanti e l'intervento del 118 arrivato sul posto con l'automedica e un'ambulanza.

L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore, dove versa in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

Al momento non si hanno molte notizie in merito alle cause che avrebbero provocato l'accoltellamento. La polizia sta cercando di ricostruire i fatti sulla base delle testimonianze ed eventualmente di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti sul posto. Una volta arrivati sul posto, i sanitari del 118 hanno capito la gravità della situazione ricoverando immediatamente l'uomo in Rianimazione.