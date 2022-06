Accoltellato dopo una rissa al Parco Ducale: un ferito al Maggiore. Tre fermati

Una discussione, apparentemente innocua, sfociata in un'aggressione che ha procurato ferite da armi da taglio a uno dei 'partecipanti'. Un venerdì sera intenso per i poliziotti della Questura di Parma, intervenuti al Parco Ducale, poco lontano dallo Street Food che ha raccolto un sacco di gente all'interno del Giardino. All'entrata che dà verso ponte Verdi, un gruppo di cittadini extracomunitari ha dato vita a un parapiglia. La volante è intervenuta intorno alle 21, i poliziotti hanno sedato la discussione nata per futili motivi e fermato tre persone. Uno di questi era stato colpito al fianco attraverso un'arma da taglio, riportando ferite lievi. Le indagini stanno andando avanti, si cerca l'aggressore.