Accoltellato in via del Taglio: i testimoni ricostruiscono la dinamica. Si cerca l’aggressore in fuga

L'accoltellamento a due passi dall'alba. Una grossa macchia di sangue si estende sull'asfalto, lungo via del Taglio.

Il ragazzo 25enne ferito a colpi di coltello viene ricoverato poco dopo le 4 in Chirurgia d'urgenza all'ospedale Maggiore.

Il giovane non è in pericolo di vita e adesso si cerca il movente, su cui sta indagando la Squadra mobile della questura di Parma. Al momento resta ancora un mistero. A colpirlo potrebbe essere stato un altro ragazzo, poi fuggito.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata all'interno di un locale per poi concludersi nel parcheggio di fronte. Poi la coltellata all'addome.

La Mobile sta sentendo i testimoni per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti, ma una mano decisiva sarà fornita dal 25enne una volta che sarà in grado di dare la propria versione dei fatti non appena sarà in grado di farlo.