Accoltellato in un bar di via Savani dopo una lite: gravissimo al Maggiore

Accoltellamento in via Savani ieri sera poco dopo le 20,30. Un albanese di 54 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, secondo alcune fonti che hanno confermato l'accaduto a Parmatoday, l'uomo sarebbe stato ferito alla gamba dopo una lite per futili motivi avvenuta all'interno di un bar di via Savani. Alcuni passanti lo hanno visto stramazzare a terra e a quel punto sul posto è arrivata l'ambulanza del 118.

I carabinieri, che hanno avviato le indagini, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accoltellamento e soprattutto chi ci sia dietro alla rissa che ha portato al ferimento dell'uomo. E' caccia all'aggressore. Indizi utili potrebbero tornare dal coltello usato per l'aggressione e ritrovato poco lontano.