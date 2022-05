Gli ritirano la patente: per vendetta lancia l'acido muriatico contro le auto dei vigili

I vigili gli avevano ritirato la patente nel corso di un normale controllo stradale. Per vendetta ha comprato due bottiglie di acido muriatico e le ha versate contro alcune auto di servizio.

L'incredibile vicenda è avvenuta nei giorni scorsi a Fidenza: la vittima delle azioni dell'uomo, poi denunciato per danneggiamento, è stata la polizia locale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti infatti l'uomo, il conducente di un'auto al quale i vigili avevano ritirato la patente dove ripetute violazioni del codice stradale, alcuni giorni dopo il provvedimento - scattato durante un controllo in strada- avrebbe comprato due bottiglie del potente acido.

Subito dopo si sarebbe diretto verso le auto di servizio della polizia locale, versando l'intero contenuto sulla carrozzeria. L'azione del conducente vandalo ha provocato numerosi danni ai veicoli in sosta, utilizzati per il pattugliamento del territorio locale. Il conducente è stato incastrato dalle immagini delle telecamere. Dopo l'identificazione è scattata una denuncia per danneggiamento.