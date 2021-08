Acqua, vento e grandine: allagamenti e strade chiuse

Pioggia e raffiche di vento, a tratti grandine. A Parma e provincia si è scatenata una tempesta che ha causato diversi disagi. Il tratto di tangenziale che collega il Campus a via La Spezia è rimasto chiuso, per la caduta di piante sul manto stradale. I vigili del fuoco sono a lavoro per rimuovere i grossi rami e permettere al traffico di scorrere. A Collecchio numerose cantine si sono allagate, con diversi sotterranei invasi dall'acqua. Anche qui, gli uomini del 118 stanno lavorando per rimettere a posto la situazione. Non si registrano per ora grossi danni, sono tanti disagi e un po' di paura.