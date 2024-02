Acquista stupefacente online dall'Olanda, denunciato

Modifica le percezioni sensoriali e le prestazioni fisiche, viene catalogata come un 'euforizzante' e si presenta sotto forma di polvere: l’Mdphp acquistata in rete e spedita tramite corriere dall’Olanda a un inesistente destinatario della provincia di Parma è stata intercettata e sequestrata dai carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, Reggio Emilia. L'uomo che l'aveva ordinata, il reale destinatario che nel frattempo si è fatto vivo chiedendo contezza del suo pacco alla ditta di spedizioni, stato scovato. Su di lui pende l’accusa di furto aggravato: si tratta di un uomo di 45 anni residente in provincia di Bergamo.

L’origine dei fatti risale agli inizi di febbraio quando i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, su richiesta degli operatori, intervenivano presso un’azienda di spedizioni della bassa reggiana dove era stata segnalata la presenza di un pacco sospetto proveniente dall’Olanda. Giunti sul posto i carabinieri ispezionano il plico accertando dalle analisi delle etichette che lo stesso era destinato a un uomo residente in provincia di Parma, risultato inesistente. Dai successivi accertamenti è emerso che l’indirizzo del destinatario era stato modificato durante il trasporto del plico. Avendo verificato che il pacco conteneva oltre 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo Mdphp, i carabinieri hanno sequestrato il pacco.

La svolta investigativa è giunta grazie alla reazione del presunto destinatario del plico che non vedendosi recapitare il pacco ha chiamato e sollecitato l’agenzia di spedizioni che quindi informava i carabinieri. Grazie alle mail e telefonate con cui il presunto destinatario lamentava il ritardo i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto hanno scoperto che si trattava di un 45enne residente in provincia di Bergamo che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.