Ad alta velocità e con la coca in macchina: arrestato 35enne di Bardi

Durante la perquisizione domiciliare, sono stati ritrovati materiale per il confezionamento e bilancino di precisione

Arrestato un 35enne a Bardi, trovato dai carabinieri con della cocaina in macchina. Durante un controllo stradale sulla Sp28 all’altezza del Ponte Lamberti, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Bardi, ha fermato un’autovettura mentre andava a forte velocità.

Alla guida c'era un 35enne residente in paese che durante l’attività di controllo si è fatto prendere dal panico, mostrando un evidente stato d’agitazione e ansia. I carabinieri lo hanno condotto in caserma per controlli più approfonditi dopo che la perquisizione dell’autovettura dava esito negativo.

Una volta in caserma, ha consegnato un involucro rivestito di nastro adesivo che aveva nascosto all’interno dei pantaloni: c'erano oltre 20 grammi di cocaina. È stata disposta la perquisizione domiciliare che ha permesso di sequestrare tutto il materiale necessario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Al termine delle formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.