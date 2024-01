Mette in affitto un appartamento 'fantasma' a Parma e incassa 1.200 euro ma è una truffa: 42enne denunciato

Ha pubblicato sui social network l'annuncio per un appartamento in affitto a Parma e dopo aver incassato una caparra da 1.200 euro si è reso irreperibile alla donna che lo aveva contattato per acquistare la casa. Un 42enne di Taranto è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. L'uomo, con precedenti per truffa, ha raggirato la vittima, attratta dal prezzo conveniente e spronata a concludere in fretta la trattativa per non perdere l’occasione. Con due bonifici ha pagato la somma di 1.200 euro. La donna, resasi poi conto di essere stata truffata per l’irreperibilità dell’uomo, si è rivolta ai Carabinieri per denunciare i fatti.