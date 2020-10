Aggredisce due infermieri con un bastone di legno e si scaglia contro i passanti

Un parmigiano di cinquant'anni si è reso protagonista di un brutto episodio. Martedì pomeriggio si è recato al pronto soccorso del Maggiore per accertamenti, ma qualcosa deve essere andato storto perché - mentre stava parlando con due infermieri - li ha aggrediti con un bastone di legno. Secondo quanto riportato da Repubblica Parma, sono stati momenti di grande spavento. Dopo l'aggressione ai due infermieri, è scappato all'esterno del primo soccorso dove ha sradicato la sbarra del parcheggio dedicato agli operatori sanitari prima di inveire contro alcuni passanti. Sono stati i carabinieri che hanno risolto la situazione. L'uomo è stato portato nella caserma di via delle Fonderie. Un passante che ha assistito alla scena: "Sembrava la scena di un film. Ha rovesciato il carrello dei medicinali e ha colpito un infermiere. Una furia scatenata, per fortuna non erano presenti altre persone perché poteva finire molto peggio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.