Aggredisce e rapina un 19enne, poi fugge col complice: denunciati due tunisini

I carabinieri della Stazione di Parma Centro, in collaborazione con i carabinieri Forestale del Gruppo di Parma hanno denunciato alla Procura della Repubblica i presunti autori di una rapina avvenuta nel pomeriggio del 17 aprile a Parma, nei pressi della Steccata ai danni di un 19enne parmigiano, residente a Parma. Mentre a piedi stava rincasando, nei pressi della Steccata veniva affiancato da un coetaneo, di origini magrebine che senza un apparente motivo, gli bussava sulla spalla e lo sgambettava ripetutamente. Il 19enne, non faceva nemmeno in tempo a chiedere spiegazioni che il magrebino lo colpiva ripetutamente sul petto con il palmo della mano. Contestualmente, con una mossa fulminea l’aggressore afferrava le due catenine in oro che portava al collo strappandogliele, fuggendo velocemente nella direzione opposta, seguito da un altro giovane magrebino che era fermo ad alcuni metri di distanza.

Il ragazzo comprensibilmente scioccato dall’accaduto, riprendeva a camminare e senza nemmeno accorgersene si ritrovava in via Melloni, dove notata l’insegna della Caserma del Gruppo Carabinieri Forestale di Parma, chiedeva aiuto, riferendo quanto accadutogli poco prima. La vittima precisava che i due ragazzi erano ancora in zona, in quanto li aveva notati seduti sulle panchine nei pressi della fontana di piazzale della Pace.

A questo punto il personale del “Gruppo carabinieri forestale”, presente negli uffici, si dirigeva nel luogo indicato dalla vittima individuando i due presunti responsabili, che alla vista dei militari si alzavano cercando di allontanarsi in direzione di via Verdi. Dopo un breve inseguimento i due ragazzi venivano bloccati dai militari che a questo punto richiedevano tramite la Centrale Operativa il supporto di altro personale che sopraggiungeva in pochissimi minuti dal vicino Comando Stazione di Parma Centro.

A questo punto i due 19enni venivano accompagnati negli Uffici della Stazione carabinieri di strada Garibaldi per procedere alla loro identificazione e ricostruire nei dettagli la dinamica degli eventi.

I due 19enni tunisini venivano denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuti responsabili del reato di rapina in concorso.