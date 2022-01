Aggredisce e rapina un uomo in via Trento: denunciato 27enne tunisino

Prima ha aggredito un uomo residente a Parma, poi lo ha rapinato, sottraendogli il portafoglio. Un 27enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Oltretorrente, che sono riusciti a bloccarlo poco dopo le tre di stanotte.

L'episodio è avvenuto nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 gennaio 2022 in via Trento a Parma. La vittima, infatti, ha chiamato il 112 e i militari sono arrrivati sul posto. Dopo aver ascoltato l'uomo aggredito i carabinieri hanno fatto alcuni controlli in zona. Nei pressi della stazione ferroviaria hanno notato un uomo magrebino, corrispondente alla descrizione dell'aggressore. Il giovane, con precedenti penali e senza fissa dimora, è stato denunciato per rapina e soggiorno illegale sul territorio nazionale.





