Aggredisce gli ospiti della comunità a cui era stato affidato in prova: 21enne arrestato dai carabinieri

Si trovava agli arresti domiciliari per scontare un cumulo di pena. Il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia, infatti, lo aveva ammesso al regime dell’affidamento in prova, presso una comunità cittadina. Il percorso riabilitativo che avrebbe dovuto seguire, prevedeva una serie di regole

comportamentali ben precise, alle quali il 21enne avrebbe dovuto sottostare, tra cui ovviamente il divieto di esercitare violenza sia verbale e fisica sulle persone.

Dopo un periodo iniziale di relativa tranquillità il giovane ha assunto una condotta aggressiva sia verbale che fisica ripetuta nel tempo nei confronti degli altri ospiti della struttura. La gravità delle condotte del 21enne, segnalate prontamente all’Autorità competente, valutate nel loro complesso, hanno fatto venire meno i requisiti dell’affidamento in prova, con la contestuale emissione di un provvedimento di sospensione provvisoria della stessa

che tradotto ha significato per il 21enne il ritorno in carcere. I carabinieri di Parma centro, ricevuta l’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di

Reggio Emilia, hanno prelevato il ragazzo e lo hanno condotto in carcere.