Via Cefalonia: 16enne fermato con l'hashish e un coltello di 10 centimetri

I carabinieri del nucelo Radiomobile hanno fermato un 16enne in via Cefalonia: il ragazzo ha consegnato spontaneamente un coltello da cucina con una lama di 10 centimetri e pochi grammi di hashish. Condotto in caserma, dopo la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore, è stato riaffidato alla madre.

In via Strada Nuova, nel quartiere Oltretorrente, invece i carabinieri hanno trovato un inquilino abusivo all'interno dell'appartamento di un uomo. Il 34enne, di origine filippina, si era allacciato abusivamente alla rete elettrica ed aveva con sè anche una piccola dose di shaboo. Per lui è scattata una denuncia per furto.