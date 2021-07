Aggredisce il padre e gli agenti della polizia locale: arrestato 19enne

Ennesimo episodio di violenza giovanile a Parma, in borgo delle Cucine in viale Toschi. Un 19enne ha aggredito un commerciante e il padre, ma si è avventato anche sugli agenti della polizia locale che stavano tentando di riportare la calma, ostacolando anche la sua identificazione.

Il giovane, residente a Medesano, è stato condotto al Comando di Via del Taglio. Anche durante il trasporto e nella fasi successive ha continuato con minacce e tentativi di violenza verso gli agenti in servizio.

Il giovane risultava essere pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, oltre ad essere in stato di ebrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, motivo per il quale è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Nella giornata di ieri, domenica 18 Luglio, il soggetto è evaso dai domiciliari, ma è stato prontamente ripreso e denunciato per evasione dai Carabinieri della Compagnia di Medesano.

Nel processo per direttissima che si è svolto questo pomeriggio il giudice ne ha stato convalidato l'arresto.

Il legale del giovane ha, però, richiesto i termini per il diritto alla difesa, per cui il dibattimento è stato rinviato e il 19enne è tornato agli arresti domiciliari.