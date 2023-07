Aggredisce un uomo e lo ferisce con il taglierino per una ... sigaretta negata

Ennesima lite in Piazzale della Pace, teatro di scontri violenti tra giovani sempre più annoiati e sempre più nervosi. Al centro della contesa i soliti futili motivi: questa volta la discussione sembra essere nata per via di una ... sigaretta negata. Intorno alle 23:30 è stata segnalata agli uffici della Questura una rissa nel piazzale della Pilotta. Le persone coinvolte erano due: un 18enne tunisino, conosciuto dalle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali, e un 33enne maliano intervenuto per difendere la sua fidanzata, finita nelle mire del nordafricano che si è sentito dire 'no' alla richiesta di una sigaretta proprio dalla donna 40enne.

Da lì è partita una discussione che è andata peggiorando: dagli spintoni e dai pugni si è passati all'aggressione con un'arma. Il 18enne tunisino ha estratto un taglierino che aveva in tasca e del quale, successivamente, non ha saputo spiegare il possesso ai poliziotti. Un taglio profondo al braccio del 'rivale' e poi la fuga. Il maliano di 33 anni, portato in Pronto Soccorso, se l'è cavata con dieci giorni di prognosi. Mentre il giovane nordafricano è stato bloccato e denunciato per lesioni personale aggravate e possesso di oggetto atto a offendere. I poliziotti hanno, infine, recuperato il taglierino utilizzato per ferire l'uomo.