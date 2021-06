Aggrediscono il cognato in un bar di Salso: due denunciati per lesioni

Sono stati identificati e denunciati per lesioni personali due tunisini, di 27 e 36 anni, protagonisti di una rissa avvenuta a Salsomaggiore, il 5 maggio. In pieno giorno, davanti ai tavoli di un bar in via Matteotti, i due avevano dato vita a una violenta aggressione nei confronti di un connazionale, prima della fuga su un'auto scura.

L’uomo era stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, ma fortunatamente è stato dimesso il giorno successivo con numerosi traumi e contusioni, con 30 giorni di prognosi. I Carabinieri avevano tutti gli elementi per pensare a una lite scaturita per motivi familiari. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e le immagini della videosorveglianza, nonostante qualche iniziale reticenza, i responsabili del pestaggio sono stati individuati nei cognati della vittima che avevano voluto punirla per alcuni dissapori nati nel contesto familiare. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate.