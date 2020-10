Aggredito da un toro: 51enne grave

In via Colombarone a San Secondo Parmense un agricoltore è stato colpito da un toro mentre si trovava all'interno di un'azienda agricola della zona. Il lavoratore 51enne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, oltre all'elisoccorso che ha trasportato il 51enne in ospedale. L'uomo non è in pericolo di vita ma ha riportato lesioni in varie parti del corpo.

