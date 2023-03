"Aggressione brutale a quattro agenti del carcere di Parma: pestati da un detenuto che poi tenta di strangolarne un altro"

"Ancora una volta personale in servizio presso l'istituto di pena di Parma, ben 4 unità, ha dovuto subire una brutale aggressione da parte di un detenuto italiano particolarmente violento, che era stato trasferito in un'altra città, per ragioni giudiziarie". Inizia così il durissimo comuniato dei sindacati degli agenti penitenziari dopo l'ennesima aggressione subita dagli agenti.

"Il personale del nucleo traduzioni e piantonamenti di Parma sarebbe, per fortuna, riuscito a vincere la ferocia del recluso, non senza aver rischiato, ancora una volta, la propria incolumità fisica, considerato che il carcerato, uomo di stazza notevole e indole assai violenta, dimostrata costantemente negli innumerevoli istituti che avrebbe girato in regione, avrebbe provato a strangolare una unità della scorta, dopo averne aggredito un'altra - si legge nel comunicato - Questa aggressione è l'ennesima conseguenza di scelte cervellotiche dell'amministrazione penitenziaria, che continua a usare l'istituto ducale come discarica sociale, dove riversare tutti i reclusi aventi problemi di natura psichiatrica, sanitaria grave (sempre nella giornata di oggi sarebbe deceduto un detenuto gravemente malato e di veneranda età) e di ogni sorta di circuito detentivo. La Polizia penitenziaria di Parma non ne può più di essere usata come cavia per gli esperimenti delle istituzioni carcerarie e per tale ragione nei prossimi giorni farà conoscere tutta la propria contrarietà con un sit-in di protesta innanzi al carcere ducale".