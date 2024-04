Aggressione in Oltretorrente: pugni a un passante, calci e spintoni ai poliziotti

Preso a pugni in Oltretorrente. È successo nella tarda serata di ieri, venerdì 26 aprile, quando un equipaggio delle volanti, impegnato della consueta attività di controllo del territorio finalizzata all’attività di contrasto del crimine diffuso, è stato fermato da un soggetto straniero, un marocchino di 48 anni con la bocca sanguinante. Era stato colpito in volto da un uomo che si trovava a pochi metri di distanza, seduto sotto i portici della strada. L’autore dell’aggressione, alla vista della Polizia, si è alzato in modo repentino, avvicinandosi con fare minaccioso sia ai poliziotti che alla vittima.

Ha cercato di sottrarsi al controllo sostenendo di non essere in possesso di documenti e tentando di allontanarsi in modo furtivo, parecchio nervoso, tanto che al momento del controllo ha colpito i poliziotti con calci e pugni. Durante la colluttazione, ha sferrato una testate sull'asfalto con l’intento di auto lesionarsi, fino a quando non è stato bloccato e portato in Questura. Anche li ha cercato nuovamente di aggredire i poliziotti. È servito l'intervento degli operatori del 118 per traportarlo al Pronto Soccorso e ricevere le cure del caso.

È stato identificato per un cittadino marocchino 37enne, irregolare sul territorio nazionale e gravato dal rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, con numerosi precedenti di polizia per lesioni personali porto di armi ed oggetti atti ad offendere, rissa spaccio, e violenza sessuale. Data la gravità dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di Minaccia Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni. Ultimate le incombenze di rito l’arrestato è stato collocato presso le camera di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo. In sede di udienza di convalida tenutasi questa mattina, il Giudice ha convalidato l’arresto è ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.