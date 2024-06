Aggressione all'alba in Oltretorrente: ferito in ospedale

Un uomo è stato ricoverato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in seguito ad un'aggressione, avvenuta poco dopo le 6 di mattina di sabato 29 giugno lungo via d'Azeglio, nel cuore del quartiere Oltretorrente. L'allarme è scattato alle 6 e 20 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona ferita, per poi trasportarla in ospedale. Le sue condizioni di salute sono di media gravità e non si trova in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire l'episodio, ancora da chiarire.

IN AGGIORNAMENTO