Aggressioni, violenza e pestaggi: dal San Lazzaro alla Ghiaia la mappa delle baby gang

Rabbia repressa. Risse brutali. Violenza fino al midollo. No, non è la scena di un film in stile Civil war ma le vie di Parma a volte trasformate in Bronx da gruppi di ragazzini che si ritrovano in alcune aree della città, soprattutto in centro storico, per dar sfogo a una escalation che sta diventando vera emergenza. Calci, pugni, spray al peperoncino e spesso coltelli fanno da cornice a una violenza cieca ripresa spesso e volentieri anche con i cellulari. Immagini scaraventate in rete, sui social, come a voler sbandierare la forza bruta di un trofeo appena conquistato. Qualcuno l’ha ribattezzata la sindrome del baby boss. E in effetti gli episodi sfociano spesso in rapine e aggressioni verso turisti o clienti dei locali, pestaggi davanti alle scuole, estorsioni e maxi risse solo per il gusto di farlo. Non è la prima volta che le baby gang di Parma e provincia sono protagoniste di episodi di cronaca, anche molto violenti. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello della rissa nella zona di piazza Ghiaia avvenuta lo scorso weekend.

Ma quali sono le zone più a rischio, dove i giovani spesso se le danno di santa ragione? Parmatoday è riuscita a tracciare un a mappa dei luoghi in cui questi giovanissimi si ritrovano per dar sfogo alla loro violenza. Quello che emerge, anche dagli arresti e dalle denunce delle forze dell’ordine, è che alcuni di questi ragazzi e ragazze che mettono in atto comportamenti violenti, a volte non provengono da famiglie con problemi economici o socilamente borderline.

Piazza Ghiaia

L’ultimo episodio, da queste parti, è andato in scena nel weekend. Ma la microcriminalità da queste parti è quasi all’ordine del giorno. Nel corso degli ultimi mesi e anni, infatti, molte risse tra giovani e addirittura aggressioni con tentativi di rapina sono stati localizzati in quest'area. Alcuni di loro hanno coltelli e cutter ma spesso preferiscono usare aggressioni in piena regola: calci e pugni per un cellulare o qualche decina di euro nel portafoglio.

"A volte abbiamo paura per la nostra incolumità, capita che si mettano proprio davanti ai negozi e rimangano lì - sottolinea un commerciante della zona -.Proviamo a dire qualcosa ma si innervosiscono e reagiscono".

Centro storico

Un fenomeno, quello dei ragazzi che si mettono davanti ai negozi, che va di moda anche in centro storico. Le segnalazioni, nel corso delle ultime settimane, sono state molte. Alcuni gruppi di ragazzini e ragazzine creerebbero disagio alle attività commerciali di queste vie assediando gli ingressi.

Pilotta e stazione

Dalla stazione verso il centro storico un altro dei luoghi preferiti dai giovani per gli scontri è piazzale della Pilotta. Una rissa da queste parti non passa certo inosservata. Così spesso gli appuntamenti via social e nelle chat Telegram e WhatsApp tra i gruppi di ragazzini e ragazzine hanno proprio piazzale della Pace come punto di ritrovo.

"La violenza sprigionata da questi ragazzi è impressionante. Personalmente abbiamo assistito a un paio di risse - sottolinea una coppia di residenti – Qualche tempo fa ci fu un episodio che coinvolse una sessantina di ragazzi. Assurdo".

Ma il simbolo di spacciatori e boss è probabilmente la zona della stazione ferroviaria e di piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Uno dei luoghi prediletti per le baby gang. In diverse occasioni si sono svolte risse tra gruppi di ragazzini, veri e propri match violenti spesso immortalati dalle immagini poi pubblicate su alcuni canali Telegram, che hanno nomi come 'Risse Italia', 'Risse Italiane, Video Rissa', 'Video Violenti'. Le 'sfide' iniziano subito dopo l'arrivo in stazione dei gruppi (in treno e in autobus, provenienti anche da altre città) che molto probabilmente si accordano prima di iniziare a darsele di santa ragione.

"Qui arrivano sempre tantissimi giovani in gruppetti – sottolinea un commerciante della zona - soprattutto con i treni ma anche con gli autobus. Ogni tanto sentiamo delle urla, di ragazze e ragazzi, ci affacciamo e vediamo ragazzini che si picchiano. Scene fuori controllo che lasciano esterrefatti."

Nei quartieri

Le baby gang continuano ad imperversare anche al di fuori del centro storico. Al San Lazzaro vengono segnalati casi al parco Pascal, con calci, pugni e urla in piena notte. I luoghi degli appuntamenti per mini risse o litigi violenti sono le piazze e gli spazi verdi anche al quartiere Montanara. Qui i residenti protestano per la presenza di gruppetti di giovani violenti: in queste zone mettono in atto più che altro vandalismi contro l'arredo urbano e a volte contro le auto parcheggiate. Al Pablo, infine, ci sono stati veri e propri scontri con giovani armati di coltello e col passamontagna per coprire i volti. Arrivano con gli autobus e poi se ne vanno prima dell'arrivo della polizia. Al Pablo arrivano alcune delle frange più violente delle baby gang, che girano in pieno giorno anche armate di coltelli.