Ai domiciliari, esce per comprare cocaina e hashish: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Fontanellato hanno arrestato per evasione un 54enne. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari in seguito alla condanna di un anno per reati inerenti lo stupefacente, non è stato trovato presso il domicilio. Immediatamente sono state avviate le ricerche con l’impiego di diverse pattuglie. Verso le 23.30 la pattuglia della Stazione nota un taxi che si ferma davanti all’abitazione del ricercato. Dal sedile posteriore scende l’uomo che viene bloccato e sottoposto a perquisizione personale: sono state trovate nascoste nel portafoglio alcune dosi di cocaina e hashish che lo stesso aveva acquistato poco prima a Parma. Il 54enne è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di evasione e sanzionato a titolo amministrativo per il possesso delle sostanze stupefacenti.