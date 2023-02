Aipo, Berselli è in ferie: da oggi non occupa più l'ufficio ma resta direttore

Ha riconsegnato tutto, Meuccio Berselli. Ha riportato negli uffici di Aipo, in via Garibaldi, tutta la dotazione di cui disponeva in seguito alla richiesta di sospensione dell’attività giunta da parte del Comitato d'indirizzo dopo le ipotesi di accusa di corruzione e peculato mosse dalla Procura della Repubblica a suo carico. Dall’auto aziendale al cellulare, ha disattivato la sua casella mail e si è messo in ferie. Da oggi non occupa più l’ufficio ma formalmente resta ancora il direttore. Il suo legale Alberto Montanarini, riferisce di averlo visto molto provato e dispiaciuto per il clamore mediatico che ha suscitato questa vicenda ancora nella fase preliminare. Si è detto pronto a collaborare e fiducioso per l’esito delle indagini.