Al parco con 70 grammi di droga: arrestato 39enne nigeriano

In tasca aveva 70 grammi di sostanza stupefacente e quando ha visto una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri non ha opposto resistenza e si è sottoposto al controllo. I militari, dopo aver effettuato una perquizione personale, hanno trovato la droga e lo hanno arrestato. Il protagonista della vicenda è un 39enne senza fissa dimora di origini nigeriane, sorpreso all'interno di un parco di Parma. I militari infatti stavano effettuando alcuni controlli mirati all'interno delle aree verdi della città per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, oltre alla droga, aveva anche 100 euro, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il 39enne, in manette per detenzione ai fini di spaccio, è nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima.