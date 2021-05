Al parco delle Magnolie con la droga etnica nello zaino: arrestato 40enne filippino

Si trovava all'interno del parco delle Magnolie ed era seduto su una panchina. Un 40enne filippino, già noto ai carabinieri come spacciatore di droga e già arrestato in diverse occasioni, è stato controllato: l'uomo è stato trovato in possesso di 2.60 grammi di shaboo, nascosti all'interno di un calzino che aveva nello zainetto. Aveva anche un coltello a scatto con blocco automatico della lama di 22 centimetri, un rotolo di carta stagnola utilizzata per il confezionamento delle dosi Nei pantaloni, poi, 100 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio.

Il 40 enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio: con la droga sequestrata avrebbe potuto ricavare, infatti, tra le 15 e le 25 dosi. E' stato anche denunciato per detenzione di oggetti atti ad offendere. L'uomo si trova nella camera di sicurezza della caserma, in atteda del processo per direttissima.