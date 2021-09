Al parco Ducale con oltre 350 grammi di droga nelle borse della bici: arrestato 29enne nigeriano

Nelle borse laterali della bicicletta aveva oltre 300 grammi di marijuana, già suddivisa in 7 involucri avvolti nel cellophane, il materiale per il confezionamento e 1.700 euro in contanti. Un nigeriano di 29 anni è stato arrestato da carabinieri all'interno del parco Ducale. I militari del nucleo radiomobile sono entrati all'interno dell'area verde nel tardo pomeriggio di ieri: alcuni stranieri, alla vista della pattuglia, hanno iniziato a parlare tra di loro. Uno dei giovani, il 29enne nigeriano, ha preso una bicicletta e si è diretto verso l'uscita del parco. I carabinieri lo hanno fermato e perquisito. Il giovane, con precedenti per spaccio, era stato scarcerato a fine giugno dopo aver scontato una condanna pe detenzione ai fini di spaccio. Il 29enne è stato perquisito: dentro le borse laterali c'erano oltre 330 grammi di marijuana, suddivisa in 7 macro-involucri avvolti in cellophane trasparente, oltre a 15 grammi di hashish,suddivisa in 2 macro-pezzi avvolti in cellophane trasparente e tutto il materiale da confezionamento, ovvero numerose bustine di plastica trasparente vuote. All’interno del marsupio la somma di oltre 1700 euro. Condotto in caserma è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto presso le camere di sicurezza.