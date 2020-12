Al supermercato senza mascherina minaccia la cassiera e i carabinieri: 28enne denunciato

E' entrato all'interno di un supermercato di Salsomaggiore Terme senza mascherina, è stato richiamato dalla cassiera e, per tutta risposta, è andato in escandescenze e l'ha ninacciata. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi: un 28enne magrebino è stato identificato e denunciato dai carabinieri della compagnia di Salso per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Il proprietario del supermercato ha chiamato infatti i militari che sono arrivati sul posto. Il 28enne non si è calmato ma si è agitato ulteriormente ed ha offeso i carabinieri, con insulti e minacce. Bloccato è stato portato in caserma e denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane è stato anche sanzionato per non aver rispettato le normative antiCovid.