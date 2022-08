Paura ad Albareto, anziano 79enne scompare e cade in un torrente: trovato in stato confusionale

Un 79enne di Albareto è uscito di casa nelle prime ore del pomeriggio di ieri ed è scomparso. A dare l’allarme, all’imbrunire, ai carabinieri di Borgotaro i familiari disperati non vedendolo rientrare. Una pattuglia della Sezione Radiomobile, dopo prolungate ricerche, hanno trovato l’anziano, riverso, in stato confusionale nelle acque del torrente Gotra dove presumibilmente era caduto, da diverse ore, durante la passeggiata pomeridiana. Nell’attesa del soccorso alpino, necessario per portare al sicuro il 79enne, i carabinieri sono scesi nel dirupo ed hanno prestato le prime cure. L'anziano, trasportato in ospedale, è stato medicato per alcune escoriazioni.