Dramma ad Albareto, cacciatore precipita per venti metri: è gravissimo

Dramma ad Albareto. Poco dopo le 10.30 un cacciatore 57enne, residente in provincia di Parma, che stava partecipando ad una battuta al cinghiale, è caduto in un canalone nella macchia del monte Gottero tra le frazioni di Buzzò e Case Sartori, precipitando per circa venti metri in una zona impervia, con fitta vegetazione, lungo il torrente Uccellecchia, fermandosi in un canale. Attivato il soccorso alpino intervenuto con due squadre della stazione Monte Orsaro, oltre all'elisoccorso di Pavullo, ai vigili del Fuoco di Borgotaro e i militi dell'assistenza pubblica Borgotaro-Albareto. Operazioni di recupero molto complicate. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico, è stato trasportato con l'eliambulanza al Maggiore. Le condizioni sono gravissime.