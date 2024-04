Alcol, aumentano i consumatori e cresce la preoccupazione per i giovani

Il fenomeno dell'alcol è in costante aumento a Parma. Secondo i dati raccolti dai servizi dell'Ausl, nell’anno 2023, i pazienti in carico provenienti da città e in provincia sono circa 550, di cui 100 fanno parte delle nuove accoglienze. Si registra un 70% di uomini e un 30% di donne, con un aumento anche nella fascia giovanile. Un incremento preoccupante dell’utenza, visto che nel 2022 si parlava di 465 pazienti afferenti al servizio. Ciò che hanno registrato gli esperti riguarda anche un aumento dell'utenza femminile.

Perché l'alcol?

I giovani afferiscono con una modalità di poli abuso: insieme all'alcol, fanno uso di cocaina e crack. Ma perché proprio l'alcol? Perché l’alcol naturalmente è una sostanza legale, che si trova dappertutto, accettata dal punto di vista culturale. "È una sostanza trasversale - spiega Giuseppe Fertonani Affini, Direttore dell'Unità Operativa semplice di alcologia dell'Ausl di Parma - che altera i nostri comportamenti e il nostro modo di pensare". Ma è un male assoluto. Compromette il corpo e la mente. "Dal punto di vista organico e fisico è accertato che l’alcol è una sostanza cancerogena e neurotossica, cioè distrugge il sistema nervoso centrale periferico, mangia i neuroni. È una sostanza quindi estremamente subdola, pericolosa, perché ci dà l’idea di poterla gestire ma, con il tempo, entra dentro di noi e non la controlliamo più. A volte si inizia da giovani, pensando di poterla controllare ma, nel tempo, diventa un comportamento d’abuso".

Ci dà forza ma...

Altre volte ci si avvicina all'alcol a causa degli eventi della vita. Eventi magari anche traumatici che sottolineano la necessità di aumentare la quantità di alcol per ridurre anche effetti psicologici avversi: angoscia, tristezza, demoralizzazione. "È una sostanza che altera le nostre emozioni, ci dà energia, ci dà forza perché è dopaminergica e quindi ci dà così l’illusione di poter gestire meglio la nostra vita - dice Fertnonani Affini - poi in realtà crea dipendenza psicologica e fisica".

Come se ne esce

Nel corso del 2023 gli esperti hanno visto un aumento della domanda ai servizi. In molti chiedono aiuto per guarire e abbandonare questa situazione. "Se ne esce facendo dei percorsi specifici su questa problematica - conclude il Direttore dell'Unità Operativa semplice di Alcologia dell'Ausl -. Inanzitutto cercando di raggiungere l’astensione dall’alcol e diventare consapevoli della tossicità della sostanza. Cercando di fare dei percorsi psicologici sul perché, appunto, ci si è avvicinati all'alcol. Su quali sono stati i percorsi che ci hanno portato fuori abuso di alcol e, quindi, aumentando la consapevolezza, aumentando la nostra stabilità psicologica si riesce a uscire da questa dipendenza".