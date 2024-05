Teatro in lutto: muore Alessandra Belledi

Il mondo del teatro parmigiano e nazionale in lutto. E' morta a soli 65 anni Alessandra Belledi. E' stata una delle fondatrici del Teatro delle Briciole di Parma. E' stata direttrice artistica del teatro per tanti anni. Lascia il marito Sandro e le due figlie, Sofia e Nina.

"Rimango senza parole e pieno di tristezza - commenta il sindaco di Parma Michele Guerra - alla notizia della scomparsa di Alessandra Belledi. Così improvvisa e così terribile, ci porta via una delle menti più creative che ho conosciuto, capace di navigare tra le forme più diverse di teatro e tra tutte le età possibili di pubblico. Veramente, in un caso come questo, ho la certezza che certe idee e certi progetti non potremo purtroppo vederli più in città"