"E' uscita a fare la spesa e non è più tornata a casa": la 53enne Alessandra Ollari è scomparsa da cinque giorni

Alessandra Ollari, 53enne di Parma è scomparsa dalla zona della via Emilia Est a Parma da giovedì 29 giugno. E' uscita per fare la spesa all'Esselunga e non è più tornata a casa. A lanciare l'appello sui social la sorella del suo compagno, Gloria Piroli.

In queste ore, dopo aver effettuato la denuncia al momento della scomparsa, i famigliari stanno cercando di raccogliere eventuali segnalazioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando Alessandra Ollari da giovedì sera sia a Parma - dove Alessandra vive insieme al compagno - che a Calestano, dove abitavano i suoi genitori.

L'APPELLO PER ALESSANDRA - "Cari amici e amiche, mi rivolgo a voi questa volta per cercare la vostra collaborazione, forse potreste essermi d'aiuto. La compagna di mio fratello è scomparsa.È uscita di casa giovedì pomeriggio scorso, 29 giugno, con l'intento di andare a fare spesa all'Esselunga di Via Emilia Est, zona San Lazzaro e non ha più fatto ritorno a casa. Le indagini sono già in corso, ma qualsiasi informazione al riguardo potrebbe essere utile. Si chiama Alessandra Ollari. È una donna di 53 anni, autonoma e indipendente, ma che soffre da mesi di depressione. È solita legarsi i capelli e indossare ancora la mascherina per entrare nei supermercati".

IN AGGIORNAMENTO